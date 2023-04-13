Посол Франції подарував книги

ТЕРНОПІЛЬ. – Разом з делеґацією у місті побував Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Представники обласної військової адміністрації висловили глибоку вдячність Французькій Республіці за допомогу та солідарність з Україною під час російської аґресії, передали подяку французьким благодійникам за гуманітарні вантажі для громади, військових та біженців.

На зустрічі обговорили інвестиційну перспективу Тернопільщини, розвиток двосторонніх відносин у сільському господарстві, можливості співпраці в галузі туризму та культури.

Представники посольства подарували обласній універсальній науковій бібліотеці 200 книг французьких та франкомовних авторів, перекладених українською мовою. Серед них – твори для дітей і для дорослих. Читачі бібліотеки зможуть докладніше ознайомитися з культурою, історією, природою та мистецтвом Франції.