Посол Канади завершує роботу

КИЇВ. – Прем’єр-міністер Денис Шмигаль зустрівся з Послом Канади Ларисою Ґаладзою, яка завершує роботу в Україні.

„Канада від початку повномаштабної війни однією з перших надавала Україні необхідну підтримку. Фінансову, військову, санкційну. Подякував за цю лідерську позицію під час зустрічі з пані послом Канади Ларисою Ґаладзою, яка завершує роботу в Україні. Цінуємо особистий внесок у розвиток відносин між нашими державами“, – заявив Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що Україна налаштована на зміцнення економічної співпраці з Канадою, а також подякував за спільну роботу над оновленням Угоди про вільну торгівлю. За його словами, це відкриє нові можливості для українських підприємців.

„Розраховуємо також на участь канадських підприємців у відбудові України, оскільки це стане наймасштабнішим бізнес-проєктом у Европі у XXI столітті. Об’єднані в захисті – об’єднані у відновленні“, – заявив Шмигаль.