Посол Канади відвідала УКУ

ЛЬВІВ. – 18 липня вітали у стінах Українського католицького університету (УКУ) велику приятельку УКУ Посла Канади в Україні Ларису Ґаладзу. Під час візити вона засвідчила свою підтримку університетові та подякувала за багаторічну співпрацю.

Разом з ректором УКУ Тарасом Добком, о. Богданом Прахом та проректоркою з розвитку та комунікацій Наталкою Климовською говорили про ролю УКУ в повоєнній відбудові України, майбутні проєкти та можливості подальшої співпраці з Канадою через урядові програми.

Н. Климовська подякувала за підтримку університету в непрості часи.

Опісля розмови делеґація мала екскурсію студентським містечком УКУ.