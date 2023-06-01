Посадили соняшники біля Посольства Росії

ВАШІНҐТОН. – Представники українських громадських організацій, активісти й дипломати 27 травня провели акцію під Посольством Росії у Вашінґтоні, висадивши на газонах соняшники – один із головних символів боротьби України за свободу.

„Ми прийшли до російського посольства, щоби посадити соняшники, наші національні квіти, які стали символом боротьби України за волю й незалежність, а також нагадати Росії про її злочинну війну та наголосити, що Україна продовжить воювати, поки не буде звільнена вся її територія“, – зауважила організаторка акції, президентка організації US Ukrainian Activists (USUA) Надія Шапоринська.

Учасники вшанували хвилиною мовчання українських борців за свободу, а також невинних громадян, які втратили життя впродовж останніх дев’яти років війни Путіна проти України. Активісти також скандували через гучномовець гасла до Росії з вимогами негайно припинити її війну та геноцид в Україні, а також вбивства мирних громадян й викрадення українських дітей.

У заході взяли участь дипломати Посольства України в США й прихильники України зі США, Білорусі, Туркменістану, Казахстану, Ізраїлю, Грузії та інших країн. Акцію організувала команда USUA, а також автор ідеї громадянин США Бенжамін Віттес.

Це вже другий подібний захід за останній рік, який став уже традицією. Вперше соняшники під російським посольством були висаджені у квітні минулого року. Тоді Посол України в США Оксана Маркарова пояснила символізм заходу. По-пер-ше, за її словами, це демонструє, що українська нація – непереборна. По-друге, це є символом того, що Україна відновлюється й перемагає. Й, по-третє, це нагадуватиме дипломатам „ворожої країни“ правду на тлі їхньої брехливої пропаґанди проти України.