Порошенко підтримує Зеленського

П’ятий Президент Петро Порошенко в етері британської телекомпанії “BBC” наголосив, що робить все можливе для підтримки Президента України Володимира Зеленського: „Сьогодні в нас Президентом є Зеленський. І я роблю все від мене можливе для того, щоб підтримати Пре­зидента України для демонстрації єдности, заради забезпечення його мандатом на переговорах. Я виступаю категорично проти того, щоб усклад­нювати його позиції, адже він має бути сильним – завдяки українській єдності. Сильним завдяки західній підтримці, західним війським винищувачам для нашої армії, які слід постачати вже зараз“.

Відповідаючи на питання ведучої Люсі Гокінґс щодо необхідности невтрального статусу України, П. Порошенко нагадав, що у 2014 році Путін напав на Україну, коли вона була позаблоковою державою. Він зауважив, що справжня мета Путіна – не в цьому.

„Його мета в тому, щоб окупувати Україну. Метою Путіна є й далі вести війну проти Заходу, проти вас. Ми повинні бути достатньо мужніми для того, щоб не піддаватися на його божевільний шантаж“, – наголосив П. Порошенко.