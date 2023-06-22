Помер після тортур

У Ростові-на-Дону у спецприймачі загинув 40-річний активіст Анатолій Березиков, повідомляє ОВС-Інфо з посиланням на його адвоката Ірину Гак. “15 червня він мав вийти після адміністративного арешту, – наводить 1rnd.ru слова іншої захисниці загиблого, Тетяни Споришевої. – 13 червня він був живий-здоровий, все було чудово, він будував великі пляни щодо захисту“. У день, коли Березикова знайшли мертвим, він мав оформити нотаріяльну довіреність для подання заяви про жорстоке поводження.

10 травня у Березикова вдома пройшов огляд, який фактично був обшуком без документів. Тоді він повідомляв, що йому зламали ребра. Після обшуку суд заарештував Березікова на 10 діб за статтею про непокору поліції. 21 травня Березикову знову відправили під арешт за непокору представнику влади. Березиков розповідав адвокату, що перед судом співробітники ростовського відділу поліції вивозили його за місто, де катували електрошоком та вимагали відмовитися від адвоката. Причиною переслідування Березикова стало те, що він розклеював у місті листівки українського проєкту „Хочу жити“, що пропонує російським військовим здаватися в полон.