Політв’язні у важкому стані

Колишнього Президента Грузії Михаїла Саакашвілі треба перевести із палати в реанімацію, бо він у критичному стані, заявив 31 січня член заснованої Саакашвілі опозиційної партії „Єдиний національний рух“ Георгій Чіладзе.

Раніше мати М. Саакашвілі Гіулі Аласанія повідомила, що на світанку 31 січня експрезидент знепритомнів. За її словами, Саакашвілі важко хворий, і, попри те, що він одужав після перенесеного COVID-19, у політика досі тримається висока температура, і він не може пересуватися.

Саакашвілі сильно втрачає вагу і не приймає їжі не тому, що він не хоче, а просто не може, його стан не дозволяє, життєво важливі показники у нього критичні, тому тримати його в палаті лікарі вважають нераціональним і перевели його у відділення інтенсивної терапії, де будуть намагатися відновити ці показники. Робитимуть це за допомогою штучного харчування, введення життєво необхідних вітамінів і мінералів.

Команда російського опозиціонера Олексія Навального 1 лютого повідомила, що політика переводять на пів року до приміщення камерного типу – камери з суворішим режимом утримання, куди поміщають засуджених за злісні порушення порядку. Шість місяців – це максимально можливий термін утримання в камері для чоловіків.

1 лютого О. Навальний мав вийти зі штрафного ізолятора, куди 25 січня його помістили 11-ий раз за півроку. 30 січня команда О. Навального випустила матеріял, у якому розкрила імена співробітників виправної колонії, за чиєю ініціятивою політика постійно відправляють до штрафного ізолятора. За твердженням розслідувачів, адміністрація колонії реґулярно проводить наради, як ще погіршити життя ув’язненого опозиціонера.

Раніше адміністрація колонії визнала Наваль­ного злісним порушником. Він безуспішно намагався оскаржити в судах попередні рішення щодо відправлення до ізолятора.

17 січня виповнилося два роки з моменту затримання Навального після його повернення до Росії з Німеччини, де він проходив лікування та реабілітацію після отруєння отрутою типу „Новічок“.