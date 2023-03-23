Польща та Словаччина передадуть Україні винищувачі

Польща найближчими днями поставить в Україну чотири винищувачі МіҐ-29 і в майбутньому ці поставки, ймовірно, продовжаться. Про це у Варшаві 16 березня заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі із чеським колеґою Петром Павлом.

„На даний момент у нас в запасі ще дюжина цих літаків у робочому стані для спостереження за повітряним простором Польщі, але це останні роки їхньої експлуатації“, – сказав А. Дуда. Польща має 28 МіҐ-29, в робочому стані – 16 з них.

Уряд Словаччини схвалив рішення передати Україні 13 МіҐ-29. Їхня доставка триватиме кілька тижнів. Словаччина відмовилася від використання МіҐів і домовилася про постачання американських F-16. До того, як їх буде отримано, словацький повітряний простір патрулюватиме сусідня Чехія.

Це перші офіційні постачання бойової авіяції до України від початку повномаштабного російського вторгнення.

Згідно з довідником World Air Forces 2022, Україна в 2022 році на озброєнні мала 51 МіҐ-29 з урахуванням навчально-бойових літаків. Довідник Military Balance повідомив про 37 таких літаків в України. Достовірно відомо про втрату як мінімум 18 із них. Літаки з Польщі та Словаччини є вдосконаленою моделлю із західною апаратурою.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради з питань національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що рішення Польщі передати Україні винищувачі не змінює розрахунків США щодо F-16, США поважають позицію партнерів і не мають права так чи інакше характеризувати рішення Польщі.

ЕС поставить Україні боєприпаси

БРЮСЕЛЬ. – На зустрічі міністрів оборони країн ЕС узгодили постачання Україні 1 мільйона снарядів калібру 155 мм.

Снаряди будуть надіслані протягом 12 місяців. Під час війни з Росією українські сили використовують шалену кількість боєприпасів. Через це у країн-партнерів виникла низка проблем із забезпеченням, нарощуванням їхнього виробництва.

Велика Британія передасть Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном. Такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.