Польща скасувала турнір етап Кубка світу

ВАРШАВА. – Польща 5 квітня скасувала проведення етапу Кубка світу з фехтування серед жінок, заплянованого на 21-23 квітня в Познані, після того, як Міжнародна федерація фехтування (FIE) вирішила повернути до участи російських і білоруських спортсменок.

„Польська федерація інформує, що у зв’язку зі зміною FIE правил відбору на Кубок світу з фехтування серед жінок у Познані щодо учасників і допоміжного персоналу, які мають російські та білоруські пашпорти, правління федерації змушене скасувати ці змагання, – йдеться у повідомленні. – Польська федерація фехтування підтримує Федерацію фехтування України в її прагненні усунути від змагань і світового фехтувального середовища людей, які підтримують жорстоку війну в Україні та схвалюють режим Володимира Путіна. Тому, як організатор Кубка світу в Познані, ми не могли змиритися з такою ситуацією.

Рішення FIE щодо повернення фехтувальників з Росії та Білорусі набуде чинности у другій половині квітня 2023 року. Це означає, що росіяни і білоруси будуть представлені на чемпіонаті Европи та світу в 2023 році та братимуть участь в олімпійській кваліфікації.