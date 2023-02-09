Полонені повернулися додому

КИЇВ. – Україна здійснила черговий обмін з Росією військовополоненими, додому повернулися 116 захисників, оборонців Маріюполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших героїв.

З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів. Крім того, вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Бегшо, а також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному леґіоні та після початку повномаштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну, – Євгенія Кулика.

23 звільнених оборонця мають поранення або хворі, дехто втратив кінцівки внаслідок обморожень. Наймолодшому з визволених воїнів нещодавно виповнився 20 років, найстаршому – 62 роки.

За даними уповноваженої Президента України з питань забезпечення прав захисників Альони Вербицької, станом на кінець грудня 2022 року в російському полоні перебували близько 3,4 тис. українських військовослужбовців, ще 15 тис. людей зникли безвісти.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 31 грудня повідомив, що з російського полону за 2022 рік вдалося визволити 1,596 осіб, серед яких – військові та цивільні.