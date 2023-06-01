Полковник Сергій Атрощенко – вбивця українців

Активісти української команди “Кібер спротив” передали у розпорядження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm дані електронної пошти та інших приватних листувань російського воєнного злочинця, командира 960-го штурмового авіяційного полку Росії, полковника Сергія Атрощенка. Авіополк базується на аеродромі біля Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю на березі Азовського моря. 28 березня 2023 року радник міського голови Маріюполя Петро Андрющенко вказав, що за їхніми даними саме з аеродрому Приморсько-Ахтарська злітали воєнні злочинці, що бомбили драмтеатр та пологовий будинок Маріюполя.

Матеріяли щодо Атрощенка та його підлеглих були передані для оформлення ордера від Міжнародного кримінального суду. С. Атрощенко дав наказ на знищення театру в Маріюполі, в результаті якого минулого року загинуло близько 600 мирних жителів. Його штурмовики Су-25 також розбомбили пологовий будинок у місті на півдні України, вбивши щонайменше чотирьох людей, поранивши ще 16 і призвівши щонайменше до одного мертвонародженого.

С. Атрощенко народився 5 травня 1981 року в Овручі, Житомирської области. Проживає за адресою, яку вдалося встановити завдяки документам про вакцинацію від COVID-19:

Краснодарський край, Приморсько-Ахтарськ, вул. Мира, буд.151, кв.2.

Із значного обсягу листувань виокремили списки пілотів, службові характеристики офіцерів, довідки, теоретичні та практичні розрахунки, які цікаві для розвідки.

Значну ролю в цьому зіграла дружина полковника 41-річна Лілія Атрощенко,1982 року народження, пошта якої також стала надбанням активістів. Тел.: 7-918-645-4934, 7-988-361-3157. Пошта: lady.land17@mail.ru. Лілія любить надсилати “фотосюрпризи” своєму чоловікові. Для цієї публікації обрані більш-менш пристойні її фотографії, на яких є хоча б якийсь одяг.

Лілія зробила послугу, думаючи, що вона спілкується не з українцями гакерами, а з одним з офіцерів 960-го полку, який очолює її чоловік. З цим „офіцером“ вони домовились зробити фотосесії дружин офіцерів полку на аеродромі в парадних кітелях з медалями їхніх чоловіків.

Це дозволило розвідати цілі та зібрати вкупу всіх дружин російських пілотів і як наслідок зібрати додаткові дані, які корисні для подальшої розвідки. 16 березня 2023 року Л. Атрощенко надіслала фотографії цієї “патріотичної акції”. На груповому знімку зображено 12 дружин військових у формі та медалях своїх партнерів на тлі літака Су-25.

Група „Кібер-спротив“ також опублікувала імена, звання, домашні адреси, номери пашпортів та контактні дані 11 інших пілотів, чиї дружини позували для фотографій.

Крім цього, Лілія постаралась зняти й декілька загальних плянів аеродрому та літаків, на яких нанесено рашистську символіку з літерою “Z” прямо поверх червоної зірки.

„Кібер спротив“ – команда активістів, яка з 2014 року співпрацює з різними силовими структурами України, а також з волонтерами міжнародної розвідувальної спільноти Inform-Napalm, Центру „Миротворець“ та з Центром національного спротиву.