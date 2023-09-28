Показано історично-пригодницький фільм „Довбуш“

ЧЕРКАСИ. – До Дня Незалежности в усіх кінотеатрах України показано український історично-пригодницький фільм „Довбуш“. Перед початком показу в кінотеатрі „Україна“ відвідувачі поспілкувалися із творчою групою, яка 25 серпня завітала до Черкас. Серед гостей були продюсер Максим Асадчий, режисер Олесь Санін та актор Олексій Гнатковський.

В основі фільму – життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олекси Довбуша. Жорстоке правління польської шляхти змусило гуцулів тікати в гори. Брати Олекса та Іван Довбу­ші опинились поза законом і стали опришками. Гуцули почали народне повстання. 24 серпня 1745 року Олексу Довбуша вбили за наказом гетьмана Юзефа Потоцького.

На сьогодні „Довбуш“ вважається наймаштабнішим українським фільмом за кількістю залучених акторів масових сцен, каскадерів, реконструкторів, локацій.

У фільмі задіяли близько 50 природних та історичних локацій. Зйомки проходили у скелях Довбуша та селах Микуличин і Криворівня в Іва­но-Франківської області, у заповіднику Свидовець і селищі Ясіня Закарпатської області, у Свірзькому замку у Львівській області, в Тернопільській області, в Києві та області. В наймасовішій сцені зайнято близько 500 акторів. У стрічці грають українські, польські, американські актори. 117 майстрів працювали над виготовленням одягу, на чолі з художницями Марією Керо та Галою Отенко.