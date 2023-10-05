Показали знищену ворожу техніку

ЧЕРКАСИ. – Виставку пошкодженої ворожої техніки відкрили у парку Перемоги до Дня захисників і захисниць України і Дня територіяльної оборони України.

Експозицію створили за ініціятивою обласної військової адміністрації (ОВА) в партнерстві з міською радою за підтримки Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

На огляд відвідувачів парку представлені бойова машина піхоти – БМП-2, самохідна артилерійська гармата „Хоста“, важка багатоцільова бронемашина „Тайфун“, бойова машина десантна – БМД-2, два транспортер, зенітний ракетний комплекс „Тор-М2“, танк Т-80 БВ, ворожі безпілотники, елементи амуніції та озброєння російської армії.

Участь у відкритті виставки взяли начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, керівниця Черкаської районної адміністрації Валерія Бандурко, заступниця Черкаського міського голови Анастасія Чубіна, командир 118-ої бриґади Анатолій Стуженко.

А. Чубіна вручила захисникам медалі „За сумлінну працю“ та цінні подарунки міського голови. Окремо відзначили й усіх, хто долучився і надавав допомогу для створення „Парку трофейної техніки“.

Окремою на виставці представлені розписані протитанкові оборонні конструкції „Мистецтво переможе“. До їх створення долучилися Чер­каський державний технологічний університет, художня школа, школи мистецтв, творче об’єднання „Палацу молоді“.

Виставка пошкодженої ворожої техніки діятиме у парку на постійній основі. Поступово її плянують наповнювати новими експонатами.