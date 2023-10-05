Показали знищену ворожу техніку

ЧЕРКАСИ. – Виставку пошкодженої ворожої техніки відкрили у парку Перемоги до Дня захисників і захисниць України і Дня територіяльної оборони України.
Експозицію створили за ініціятивою обласної військової адміністрації (ОВА) в партнерстві з міською радою за підтримки Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.
На огляд відвідувачів парку представлені бойова машина піхоти – БМП-2, самохідна артилерійська гармата „Хоста“, важка багатоцільова бронемашина „Тайфун“, бойова машина десантна – БМД-2, два транспортер, зенітний ракетний комплекс „Тор-М2“, танк Т-80 БВ, ворожі безпілотники, елементи амуніції та озброєння російської армії.
Участь у відкритті виставки взяли начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, керівниця Черкаської районної адміністрації Валерія Бандурко, заступниця Черкаського міського голови Анастасія Чубіна, командир 118-ої бриґади Анатолій Стуженко.
А. Чубіна вручила захисникам медалі „За сумлінну працю“ та цінні подарунки міського голови. Окремо відзначили й усіх, хто долучився і надавав допомогу для створення „Парку трофейної техніки“.
Окремою на виставці представлені розписані протитанкові оборонні конструкції „Мистецтво переможе“. До їх створення долучилися Черкаський державний технологічний університет, художня школа, школи мистецтв, творче об’єднання „Палацу молоді“.
Виставка пошкодженої ворожої техніки діятиме у парку на постійній основі. Поступово її плянують наповнювати новими експонатами.