Подвійний удар по Покровську

7 серпня російська армія двічі вдарила ракетами з комплексу „Іскандер“ по місту Покровськ Донець-кої области, влучивши по житловій багатоповерхівці, а потім – по рятувальниках і правоохоронцях, які прибули на місце події. Внаслідок ворожої атаки загинули семеро людей. Поранено 88, серед них – щонайменше двоє дітей і 31 поліцейський.

Першого удару ракетами „Іскандер“ по центру міста було завдано о 19:15, повторний – о 19:52, коли розпочалася рятувальна операція. Розбір завалів припинили до ранку через загрозу нових обстрілів. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будівлі, заклади харчування та готель.

Серед загиблих – заступник начальника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 52-річний Андрій Омельченко.

Практика повторних ударів після прибуття рятувальників була відпрацьована російським угрупованням у Сирії при численних бомбардуваннях цивільних об’єктів.