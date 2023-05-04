Повсякдення Росії

Пропонуємо добірку новин з інформаційних джерел Росії, яка передає повсякденне життя росіян і відтворює причини вродженої жорстокости цього народу.

ЧЕРЕПОВЕЦЬ. – 26 квітня арештована 47-річна жінка, підозрювана у розправі над сином. Її звинувачують у вбивстві малолітнього в безпорадному стані. Уночі жінка в гуртожитку озброїлася мочалкою і душила 6-річного сина, доки він не перестав дихати. Про те, що сталося, мати розповіла поліції сама. (Фонтанка.ру)

БЕРЕЗОВСЬКЕ, Свердловська область. – 26 квітня у місті вбили медичного брата швидкої допомоги під час виклику до квартири. Молодому чоловікові було 28 років. „Вони приїхали на адресу, стукали довго спочатку, потім їм відчинили різко двері і без пояснення причин йому одразу ж у серце встромили ніж“, – розповів друг убитого. На медбрата напав чоловік пацієнтки. (РІА новини)

ГАЛЯШОР, Пермський край. – 22 квітня у селищі Галяшор знищили пам’ятник полякам та литовцям – жертвам політичних репресій. Про це „Новій газеті“ повідомив голова пермського „Меморіялу“ Роберт Латипов. Пам’ятник було встановлено у 2016 році на кошти ініціятивної групи громадян Литви, у тому числі народжених у Галяшорі. Це селище було засноване 1932 року і туди відправляли спецпереселенців, яких змушували працювати на заготівлі лісу. Найбільше людей туди завезли взимку 1945 року, незадовго до закінчення війни. На пам’ятнику вигравіровано імена 89 литовських та польських спецпереселенців, які загинули безпосередньо у Галяшорі.

„Єдиною причиною знищення пам’ятника є національність людей, яким він присвячений. Польща та Литва тепер вважаються „недружніми країнами“, а отже, все, що з ними пов’язане, знищуватиметься“, – каже Р. Латипов.

ТЮМЕНЬ. – Увечорі 6 березня батько із сином випивали у селі Мали­шенко. Під час застілля вони посварилися, тоді син почав бити чоловіка похилого віку. Потім схопив ніж і три рази встромив у груди потерпілого, завдавши смертельних поранень. (Лента.ру)

БРЯНСЬК. – 5 квітня 49-річний чоловік убив 85-річ­ну матір. Він почав скандалити з нею і розлютився. Тоді він узяв сокиру і зарубав пенсіонерку.

ФЕОДОСІЯ. – Вранці 25 квітня у дворі приватного будинку у селі Ближньому між сусідами почалася сварка на ґрунті шуму, що походив від собаки, яка проживає у жінки. 66-річний зловмисник зробив кілька пострілів у 55-річну сусідку, від яких та померла. (Місто 24)