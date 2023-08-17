Повертають здоров’я та усмішки дітям

ТЕРНОПІЛЬ. – У обласній дитячій клінічній лікарні дбають про здоров’я маленьких українців, про їхній відпочинок та культурний розвиток. Серед тих, хто рятує життя дітей – медична сестра Любов Троян. Через бойові дії вона змушена була з двома дітьми покинути рідну домівку в Бахмутському районі, де працювала в будинку для літніх людей. На світанку ворожа куля важко поранила її. Добрі люди допомогли перевезти синів до Тернополя. А згодом мама після численних операцій також сюди приїхала. В обласній дитячій клінічній лікарні її поважають за сумлінність та професійність, дякують за людяність, яку вона зуміла зберегти в зоні бойових дій у найважчий період життя. Л.Троян за сумлінну працю і порятунок людей під Бахмутом отримала відзнаку від Тернопільської обласної ради.

В дитячій лікарні вчать дітей виготовляти святкові композиції – квіти для мами, голуби миру, психологи проводять розвиваючі ігри. Колектив закладу вшановує пам’ять колеґи, героя-медика Ярослава Жебелюка, який мужньо боронив рідну землю і віддав за неї своє життя.

У нелегкий час дитяча лікарня відчуває підтримку від доброчинців. Колектив закладу дякує благодійній організації „Americares“ із США за коштовні медичні препарати, яких найбільше потребують новонароджені діти.