Повернулися з полону

КИЇВ. – Відбувся черговий обмін полоненими із Росією, в результаті якого Києву вдалося повернути 100 українців – це військові, моряки, прикордонники, нацґвардійці. Серед них є оборонці Маріюполя, „Азовсталі“, Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Останній обмін полоненими відбувся 3 квітня, тоді вдалося звільнити 12 людей: 10 військових і двох цивільних.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку повномаштабного російського вторгнення з полону вдалося звільнити понад 2,000 українців.