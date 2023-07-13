Повернулися захисники „Азовсталі“

КИЇВ. – Повернулися на батьківщину п’ять захисників „Азовсталі“, які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. 8 липня за результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула командира окремого загону спеціяльного призначення Національної ґвардії „Азов“ Героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов’язків командира 36-ої окремої бриґади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера „Азова“ Олега Хоменка та командира 12-ої бриґади Нацґвардії Дениса Шлегу. Військові перебували в Туреччині після звільнення з російського полону.

Президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.

На борту літака В. Зеленський пос­пілкувався із захисниками „Азов­сталі“ та подякував за їхню мужність та стійкість. В. Зеленського та захисників України урочисто зустріли на площі біля пам’ятника Тарасу Шев­ченку в центрі Львова. На місці також були присутні Митрополит Епіфаній, мер Львова Андрій Садо­вий, прем’єр-міністер Денис Шми­галь. Після появи гостей Епіфаній розпочав молебен до 500-го дня повномаштабної війни.