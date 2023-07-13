Повернулися захисники „Азовсталі“

КИЇВ. – Повернулися на батьківщину п’ять захисників „Азовсталі“, які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. 8 липня за результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула командира окремого загону спеціяльного призначення Національної ґвардії „Азов“ Героя України Дениса Прокопенка, його заступника Святослава Паламаря, виконувача обов’язків командира 36-ої окремої бриґади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера „Азова“ Олега Хоменка та командира 12-ої бриґади Нацґвардії Дениса Шлегу. Військові перебували в Туреччині після звільнення з російського полону.
Президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.
На борту літака В. Зеленський поспілкувався із захисниками „Азовсталі“ та подякував за їхню мужність та стійкість. В. Зеленського та захисників України урочисто зустріли на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі Львова. На місці також були присутні Митрополит Епіфаній, мер Львова Андрій Садовий, прем’єр-міністер Денис Шмигаль. Після появи гостей Епіфаній розпочав молебен до 500-го дня повномаштабної війни.