Колектив Інституту досліджень української діяспори ім. професора Любомира Винара Національного університету „Острозька академія“ вітає із 32-ою річницею відновлення Незалежности України.

У надзвичайно складний і буремний час ми відзначаємо цю пам’ятну дату відродження української державности. У ній – не лише 32 роки існування суверенної України, а тяглість історичних традицій, які яскраво ілюструють багатство української історії, державницької ідеї, розмаїття її культури, здобутки народу, що також тісно пов’язані із розвитком цивілізованого світу.

У цей день особливі слова подяки ми висловлюємо Збройним силам України, які мужньо боронять рідну країну, захищаючи від підступних загарбників.

Ми висловлюємо вдячність усім українцям у світі, які вболівають за долю своєї Батьківщини: інформуванням іноземних урядів і громадян, волонтерством посильно допомагають наближувати перемогу України в кривавій війні.

Український голос на міжнародній арені звучить дедалі голосніше, що допомагає нам отримувати зарубіжну підтримку, за що ми дуже вдячні всім вам.

Незважаючи ні на що, зі згарищ війни проростають квіти віри в Україну, надії в її мирне майбутнє та любові до рідної землі. Незалежність починається з кожного з нас, постійно вибудовується та розвиватиметься лише завдяки зусиллям кожного з нас. У час воєнного лихоліття ми неабияк згуртувалися, кожен допомагає державі в силу можливостей: на фронті, в освіті, культурі, науці тощо.

Плекаємо щирі сповідання, що незабаром ми почуємо радісну звістку про перемогу України й спільно будемо розбудовувати її майбутнє й з гордістю будемо називати себе українцями.

З повагою

Алла Атаманенко,

директор інституту