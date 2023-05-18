Перший вирок промосковським попам

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Подільський районний суд міста 12 травня визнав винними у розпалюванні релігійної ворожнечі колишнього митрополита Кіровоградського та Новомиргородського Іоасафа (Петра Губаня) та секретаря епархії Романа Кондратюка. Це перший вирок високопоставленому клірику Української православної церкви МП в Україні.

Обидва підтвердили, що визнають свою вину. Їм призначили три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у релігійних організаціях України строком на один рік та звільнили від відбування основного покарання з випробувальним терміном два роки.

Але чому ж засуджені тільки Іоасаф і Р. Кондратюк? А всі інші, хто виконував їхні вказівки, підтримував, врешті, не зупиняв русофільство і насаджування ворожнечі до інших конфесій і людей, які прихильні до України? Це рішення суду має стати початком судової заборони діяльності УПЦ у нашому краї.

Петро Губань родом з Черкаської области, познайомився із Патріярхом РПЦ Кирилом у часи служби в армії. Служив він у Ленінграді, коли Кирил був ректором духовних шкіл. У час кривавої війни Іоасаф публічно вітав та вшановував свого друга, який освячував цю війну і російську зброю.