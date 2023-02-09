Перегони на виживання

І українські, і західні джерела очікують маштабного російського нападу на Донбасі вже в цьому місяці. Всі розуміють, наскільки критичними є терміни і номенклатура західних військових поставок України. Поступово проясняється ситуація з танками, і продовжуються ігри навколо сучасних бойових літаків. Якщо судити по історії з „Леопардами“, бойовики F-16 і їхні аналоги можуть виявитися в Україні не раніше, ніж через шість місяців.

Тим часом США оголосили про поставки нових видів боєприпасів. У черговий пакет американської військової допомоги на 2,175 млн дол. увійшли високоточні бомби наземного запуску малого діяметра (GLSDB) з дальністю дії до 150-160 км.

Також у пакет входять дві вогневі секції зенітного ракетного комплексу середньої дальности HAWK, неназвані зенітні артилерійські установки і бойові припаси до нього, допоміжне обладнання для ППО України, комплекси для боротьби з безпілотними летальними апаратами, чотири радіолокаційні станції виявлення повітряних цілей, 20 РЛС виявлення мінометних позицій, запасні частини для виявлення РЛС артилерійських позицій, безпілотні авіяційні комплекси AeroVironment RQ-20 Puma, обладнання захищеної радіозв’язку; медичне майно, неназване додаткове число високоточних керованих ракет GMLRS для ракетних комплексів M142 HIMARS і M270 MLRS; 181 колісна броньована машина кляси MRAP, неназвана кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм і мінометних – калібру 120 мм, 190 кулеметів калібру 12.7 мм з тепловізійними прицілами і боєприпасами для боротьби з безпілотними літаючими апаратами; 250 протитанкових ракетних комплексів Javelin; 2,000 одноразових ручних протитанкових гранатометів; протипіхотні міни направлені дії Claymore та інше майно.

Однак при найближчому розгляді виникають питання. У зовнішньому пакеті допомоги, 1.75 млрд дол. виділяється в рамках Ініціятиви співробітництва з безпекою України (Ukraine Security Assistance Initiative – USAI) і лише 425 млн – розпорядженнями президента США в рамках його адміністративних повноважень (Presidential Drawdown of Security Assistance – PDA), тобто безпосередньо зі складів американської армії. А зброя і боєприпаси по лінії USAI ще тільки повинні бути замовлені у виробників і потім виготовлені в корпорації Boeing, яка тільки розгортає їхнє серійне виробництво, і може бути поставлена лише через дев’ять місяців після укладення з нею контракту, тобто не раніше листопада. Крім того, вже наявні в Україні РСЗВ M142 HIMARS і M270 несумісні з ракетами GLSDB, і тому навесні 2023 року Києву будуть надані нові розроблені HIMARS.

Але зараз практично всі західні експерти, включаючи представників спецслужб, переконані, що вирішальні дії нинішньої зовнішньої війни повинні виникнути в найближчі півроку, тобто не пізніше, ніж у липні. Виявляється, що зброя, яка може дати українській армії вирішальне перевагу, прибуде в кращому випадку запізно.

Це виглядає більш дивно, тому що можливість розмістити GLSDB швидше в американців існує. Американська армія зараз знімає касетні боєголовки з реактивними снарядами M26, і у зв’язку з цим було вирішено використовувати вільні ракетні двигуни для запуску керованої високоточної авіобомби GBU-39 (Guided Bomb Unit) кляси SDB, що знаходиться на озброєнні ВПС США. Ще в 2015 році компанії Boeing і Saab Group на базі GBU-39 і ракетного двигуна від M26 створили GLSDB для використання наземних РСЗВ. Після того, як ракетний двигун запустить її на досить велику висоту, бомба відстиковується від нього, розвертає крильця і направляється до цілі. На відміну від звичайних ракет РСЗВ, вона летить не по балістичній траєкторії, а може йти по будь-якій вибраній траєкторії. Але, на відміну від ATACMS, бомба GLSDB призначена для ураження не стратегічних, а тактичних цілей. Тому в неї вдвоє менший радіюс дії і в кілька разів менша потужність бойової частини.

Можна сказати, що GLSDB – це ATACMS для бідних. Якщо ATACMS коштує більше 1 млн дол., то GLSDB – всього 168 тис., з яких 40 тис. приходиться на GBU-39, а інше – на ракетний двигун. Але і бойові можливості у GLSDB істотно менші. Навіть коли ВСУ вийде до кримського перешийку і узбережжя Азовсько­го моря і радіюс ураження GLSDB буде сягати Кримського мосту, цей боєприпас обрушити прольоти мосту не зможе, на відміну від ATACMS, який, як я припускаю, до Кримського мосту вже долетів. GLSDB летить на меншій висоті та з меншою швидкістю, але тому по непередбачуваній траєкторії та здатний порушити перешкоди, так що збити його вряд чи легше, ніж ATACMS. На відміну від інших ракет, GLSDB ще не був випробуваний у бою.

Але чому ж для виробництва мінімально необхідного обсягу GLSDB потрібно цілих дев’ять місяців? У США залишився великий надлишок бомб після виведення військ з Афганістану. Для афганської операції було виготовлено понад 45 тис. бомб GBU-39 SBD, більше половини з них зараз залишаються на складах. У розпорядженні армії США є сотня тисяч ракет М26. При такому числі двох головних компонентів GLSDB важко уявити, що для їх з’єднання в достатньому обсязі необхідно майже рік. Коли в кінці листопада 2022 року вперше почалася розмова про можливість поставок GLSDB Україні, припускалося, що вони можуть надійти в Україну вже навесні 2023 року. Раптом термін поставок пересунули на кінець року.

Можуть бути дві причини – політика або дезінформація. В адміністрації Джо Байдена, ймовірно, ще залишилися прибічники досягнення компромісу з В. Путіном, і вони розраховують зробити його більш зговірливим і досягти припинення вогню ще до того, як GLSDB будуть на полі бою. Але я схиляюся до другого варіянту. Думаю, що йдеться про пізнавальну дезінформацію, щоб відкрити справжній час прибуття GLSDB в Україні. США і більшість союзників взяли курс на скорішу перемогу України. Навіть обережний Шольц заявив, що поставки сучасних танків в Україні не викликають ескалації з боку Росії. І можна сподіватися, що сучасне озброєння своєчасно прибуде в Україну.

В очікуванні вирішальних боїв трохи дивно виглядають наміри Німеччини поставити Україні 88 давно застарілих танків Leopard 1. Випуск цієї машини був припинений ще в 1984 році. За своїми бойовими якостями вони приблизно рівні радянському Т-64. Додаткову проблему створює поставка 105-міліметрових набоїв для них – раніше ці набої йшли в Україну в дуже невеликій кількості. Головне ж, ці танки будуть мати в Україні досить обмежене застосування. Їх можна використовувати для безпосередньої підтримки бойових дій, але лише на тих ділянках фронту, де з російського боку немає більше нових танків, починаючи з Т-72, проти яких Leopard 1 майже не має шансів виграти двобій. Не можна сказати, що „ветерани“ будуть для українців зовсім некорисними, але важливо, щоб це ні в якому разі не гальмувало поставки більш сучасних танків.

Переклад з російської: „Свобода“