Пенсії зростуть у березні

Березнева індексація пенсій в Україні відбудеться на рівні 20 відс., що вже офіційно підтвердили в уряді. Однак розмір підвищення буде розраховуватись індивідуально.

Тим, хто заробив на невеликі виплати, пенсії піднімуть найменше. А підвищення для тих, хто отримує більше, будуть суттєвішими.

Всі можливі надбавки (доплати за вік, стаж тощо) не підвищуватимуться. Крім того, максимальна сума, на яку може бути збільшена пенсія, становить 1,500 грн.

Відповідно, загальна сума пенсій у більшості пенсіонерів збільшиться менше ніж на 20 відс. Проте загальний розрахунок такий: якщо пенсія без надбавок та доплат становить 2,100 грн, збільшення становитиме 420 грн; якщо пенсія без надбавок та доплат становить 3,000 грн – зростання на 600 грн.; 3,500 грн – на 700 грн; 4,000 грн – на 800 грн; 5,000 грн – на 1,000 грн.

Середнє підвищення становитиме 400-700 грн. Загалом пенсії переглянуть майже для 10 млн одержувачів.

За законом, на щорічну індексацію не можуть розраховувати українці, чия пенсія нижча за мінімальну (тобто менше 1,920 грн). Однак, в уряді шукають можливості підвищити виплати й цій категорії одержувачів.