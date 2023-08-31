Пашпорти за кордоном

КИЇВ. – Громадяни України, які змушені були виїхати за кордон, можуть оформити та отримати документи в шести країнах, де доступний український пашпортний сервіс. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Це – Польща (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав); Чехія (Прага), Словаччина (Братислава), Туреччина (Стамбул), Еспанія (Валенсія), Німеччина (Берлін, Кельн).

За кордоном для громадян України доступні такі послуги: оформлення та обмін ID-картки чи закордонного пашпорта; обмін пашпорта зразка 1994 року на ID-картку; одночасне оформлення закордонного пашпорта та ID-картки; обмін посвідчення водія; страхування.