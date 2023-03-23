Папа Франциск молився за Україну

ВАТИКАН. – На завершення свого недільного звернення до прочан на площі Святого Петра у Ватикані Папа Франциск закликав молитися за український народ.

„Браття і сестри, не забуваймо молитися за мученицький український народ, який і далі потерпає від воєнних злочинів“, – сказав Папа. Напередодні Папа зустрівся з біженцями, зокрема українськими, які прибули до різних країн до різних країн Европи в рамках ініціятиви гуманітарних коридорів. „Між вами є багато українських біженців. Їм хочу сказати, що Папа не зрікається шукати мир, не перестає покладати надію на мир і молитися за нього. Роблю це для вашої багатостраждальної країни і для інших, які страждають від війни; тут є багато людей, які втекли від інших війн“, – йдеться у промові Папи.