Папа Франциск визнав недоречність

ВАТИКАН. – Папа Франциск визнав, що його нещодавні коментарі щодо Росії, які Україна сприйняла як вихваляння імперіялізму, були невдало сформульовані, і наголосив, що його наміром було нагадати молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну.

Понтифік зазначив, що „це був випадковий коментар, який спав мені на думку, тому що я вивчав російську історію в школі“, пояснивши таким чином причину, чому він згадав Петра І та Катерину ІІ. Папа також заявив, що не можна скасовувати російську культуру „через політичні проблеми“.