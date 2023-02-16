Папа не зустрінеться з патріярхом Кирилом

ВАТИКАН. – Надзвичайний та Повноважний посол України при Святому престолі у Ватикані Андрій Юраш за рік свого перебування на “римській катедрі” зробив українське посольство помітним, його новий офіс навіть “перемістився” у безпосередню близькість до Ватикану. Про це свідчить нещодавня візита делеґації Всеукраїн­ської ради церков до Ватикану, де члени найвідомішої в Україні релігійної організації мали зустріч із Папою. Всеукраїнська рада церков існувала 26 років, майже весь період незалежности, і жодного разу не вдавалося провести таку візиту.

Найсерйознішим жестом Папи в контексті російської війни стала відмова від зустрічі з патріярхом Кирилом, яка вже була призначена на 14 червня. Це був поворотний момент. Папа сказав, що немає підстав для зустрічі, і це було підтримано кардиналом Куртом Кохом, знаковою зараз людиною у Ватикані, префектом, тобто керівником Дикастерії сприяння єдности християн. Власне кардинал Кох однозначно заявляв, що позиція Московського патріярхату не узгоджується з християнськими принципами.