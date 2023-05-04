Пам’ятник Анні Ярославні постав у Франції

ЛЕ-БЛАН-МЕН, Франція. – 27 квітня у місті встановили пам’ятник Анні Київській – доньці князя Київської Русі Ярослава Мудрого і королеві Франції.

„Це не просто жест ввічливости, а свідоцтво шанобливих, щирих відносин між українським і французьким народами. Віднині у місті стоятиме пам’ятник Анні Київській, а місто стане учасником великого міжнародного проєкту – „Шлях Короле­ви“, котрий розпочався у древньому Києві, коли юна донька Великого князя Київської Русі-України Ярослава Мудрого Анна вирушила до свого майбутнього чоловіка Генріха І. Рухалася нинішніми територіями Польщі, Чехії, Австрії, Німеччини, Бельгії, Люксембурґу. Всі ці країни є учасниками нашого проєкту“, – сказав на заході перший заступник голови Київської міської адміністрації Микола Поворозник.

Він зауважив, що одна з перших історично важливих офіційно зафіксованих згадок про місто Ле Блан-Мені належить саме Анні Київській. Це було у далекому 1060 році.

Символічно, що Франція й Україна мають спільне минуле.