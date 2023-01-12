Палата представників обрала спікером Кевіна Маккарті

ВАШІНҐТОН. – Палата представників США обрала спікером Кевіна Маккарті. Остаточний підрахунок зафіксував 216 голосів за республіканця К. Маккарті та 212 – за демократа Хакіма Джефріса. Маккарті переміг після 15 турів голосування, зробивши їх найтривалішими виборами спікера за 164 роки. Глава Республіканської партії представляє Каліфорнію і раніше був лідером меншости в Палаті представників.

Президент України Володимир Зеленський привітав К. Маккарті з обранням спікером Палати представників: „Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу.