Офіційна візита Прем’єр-міністра України до Канади

ТОРОНТО. – Прем’єр-міністер України Денис Шмигаль 12 квітня прибув із першою офіційною візитою до Канади, де проведе зустріч із Джастіном Трюдо. До зустрічі приєднаються міністри фінансів Христя Фріланд, закордонних справ Мелані Жолі та оборони Аніта Ананд.

Делеґація Конґресу українців Канади (КУК) на чолі з президентом Олександрою Хичій у супроводі президента Світового конґресу українців (СКУ) Павла Ґрода зустрілася з Д. Шмигалем і Х. Фріланд.

Прем’єр-міністер подякував КУК за потужну підтримку України з боку Канади та СКУ за укріплення коаліції друзів України в усьому світі. Також він окреслив пріоритети візити, а саме безпосередню військову підтримку, економічну допомогу та відбудову України.

Президент КУК подякувала Д. Шмигалю та українському народу за відважний захист України у війні, розв’язаній Росією.

Президент СКУ Павло Ґрод зазначив, що це була дуже важлива і продуктивна зустріч із Д. Шми­галем.