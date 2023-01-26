Офіційна візита до Апостольської столиці

РИМ. – Представники Всеукраїн­ської ради церков і релігійних організацій перебували в Римі з 24 по 26 січня з офіційною візитою до Апостольської столиці.

Програма передбачала авдієнцію зі Святішим отцем Франциском, Державним секретарем Святого престолу кардиналом Пароліном та очільниками різних компетентних дикастерій. 25 січня члени делеґації взяли участь в екуменічній молитві, яку звершив Папа Франциск із нагоди закінчення Тижня молитов за єдність християн.

Головна мета візити – інформування Святішого отця й очільників Римської курії про ситуацію в Україні, налагодження співпраці зі Святим престолом в галузі екуменічного та міжрелігійного діялогу.

До складу ради входять 15 церков та релігійних організацій, серед яких православні, греко– і римо-католицька, протестантські та євангельські церкви, юдейське та мусульманське релігійні об’єднання, а також одна міжцерковна організація. Рада церков представляє понад 95 відс. усіх релігійних організацій України. На запрошення Блаженнішого Святослава, Отця і Глави УГКЦ, делеґація відвідала прокатедральний собор Святої Софії в Римі, меморіяльний музей-помешкання Патріярха Йосифа Сліпого й осідок Товариства „Свята Софія“.

Вітаючи членів делеґації у прокатедральному соборі Святої Софії в Римі, Блаженніший Святослав розповів історію заснування цієї святині, про її історичне значення для українського народу та душпастирське служіння в сучасних обставинах. Глава УГКЦ наголосив, що „цей собор завжди був символом єдности „в розсіянні сущого“ українського народу, а в сучасних обставинах, зокрема після повномаштабного російського вторгнення, став важливим духовним і гуманітарним центром для багатьох біженців з України. Саме звідси щотижня вирушає гуманітарний вантаж у різні реґіони України“.

Глава УГКЦ прокоментував, що очільники церков і релігійних організацій, відвідуючи собор Святої Софії, мають унікальну нагоду бути на українській землі у Вічному місті, „звідки Патріярх Йосиф Сліпий промовляв до всього християнського світу голосом мовчазної і переслідуваної Церкви в Україні, де творив український світ на засадах віри й науки“.

Блаженніший Святослав теж представив релігійним провідникам з України Владику Діонісія, екзарха для українців візантійського обряду в Італії, та розповів про розвиток екзархату УГКЦ на Апенінському півострові.

„Члени делеґації відвідали музей-помешкання Патріярха Сліпого, ознайомилися з експонатами побуту й одягу сибірського каторжника, який він привіз як свідків його сибірського заслання“, – розповів о. Марко Семеген, ректор собору Святої Софії та президент однойменного товариства. Він ознайомив делеґацію з експонатами музею і розповів про римський період патріяршого служіння Йосифа Сліпого.

З нагоди історичної візити до собору о. Марко подарував релігійним провідникам пам’ятні медалі про собор із лімітованої колекції Патріярха Йосифа та колекцію різдвяних поштових марок Ватикану, присвячених темі миру в Україні.

24 січня Посол України при Святому престолі Андрій Юраш прийняв делеґацію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у приміщенні посольства.