Оновили хрест на Білій горі

ПІДЛИССЯ, Львівська область. – На Білій горі, поблизу села Підлисся, відреставрували пам’ятний 25-метровий хрест, який встановили понад 100 років тому на честь Маркіяна Шашкевича. „У 2021 році ми відзначали 210-ту річницю від дня народження Маркіяна Шашкевича. Тоді з’явилася ідея реставрації пам’ятника. Цього року реставрація завершена“, – сказав голова постійної комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради Іван Щурко. За його словами, це перша комплексна реставрація пам’ятника за його понад столітню історію, на неї спрямували 1.2 млн грн. Хрест встановили на Білій горі у жовтні 1911 року до 100-річчя від дня народження письменника, поета, культурно-громадського діяча, о. М. Шашкевича. Він символізує прагнення до правди, освіти та розвитку. М. Шашкевич народився 6 листопада 1811 року у селі Підлисся, очолював літературне об’єднання „Руська трійця“ та був ініціятором видання альманаху „Русалка Дністровая“ (1837 р.).