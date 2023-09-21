21 вересня, 2023
Україна

Оновили обеліск „Місто-герой Київ“

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Під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою, а також змінили напис „1941“ на „1939“ – рік, коли почалася Друга світова війна.

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