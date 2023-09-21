Оновили обеліск „Місто-герой Київ“

Під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою, а також змінили напис „1941“ на „1939“ – рік, коли почалася Друга світова війна.
„Свобода“ (https://svoboda-news.com/svwp/%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BA-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2/)
Під час виконання робіт прибрали зірки на бічних сторонах обеліска та анотаційну дошку російською мовою, а також змінили напис „1941“ на „1939“ – рік, коли почалася Друга світова війна.