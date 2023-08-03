Ольга Харлан стала символом українського опору

27 липня українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан не потиснула руку росіянці Ганні Смирновій після поєдинку 1/32 фіналу на змаганнях у Мілані. Українка виграла бій з рахунком 15:7, після чого виставила шаблю вперед і не підпустила росіянку до себе, залишивши потім доріжку.

Пізніше суддя ухвалив рішення про дискваліфікацію українки в особистому турнірі. Цього ж дня О. Харлан мала зустрітися в 1/16 фіналу з болгаркою Йоаною Ілієвою. Однак поєдинок не відбувся, і представниця Болгарії автоматично пройшла до 1/8 фіналу.

28 липня О. Харлан заявила, що не шкодує про свій вчинок після поєдинку з росіянкою. Вона наголосила, що пишається своїм вчинком і зробила б його ще тисячу разів.

Але Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила її до участи в чемпіонаті світу в Мілані. Про це 28 липня повідомила газета La Repubblica: „Ольга Харлан зможе виступити в командному заліку на чемпіонаті світу в Мілані, який вирішує кваліфікацію на паризьку Олімпіяду 2024 року“.

За даними видання, виконавчий комітет FIE призупинив рішення про дискваліфікацію української спортсменки, оскільки має право втручатися у положення, видані під час чемпіонату. Організація прислухалася до заклику президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха, який висловив підтримку О. Харлан та надав ліцензію на участь в Олімпіаді 2024 року без кваліфікації.

Також, як повідомляє газета, наразі правила фехтування будуть змінені. Традиційний потиск рук наприкінці поєдинку буде замінено „далеким салютом“.

Коментар Дмитра Галко

Те, що сталося з українською фехтувальницею на шаблях Ольгою Харлан, дуже схоже на продовження „спеціяльної операції“ Росії лише у сфері фехтування. Федерацію у цьому виді спорту купив російський мільярдер Алішер Усманов у 2008 році. Тому там проголосували за повернення російських та білоруських спортсменів. Допомогли африканські та арабські учасники. Проти цього рішення виступили 300 фехтувальників. Сама О. Харлан тоді написала: „Розчарування. Гнів. Несправедливість. Це те, що я зараз відчуваю. Їхнє рішення мене спустошило. І змусило думати, що кращого і справедливого світу не існує“.

А потім дивовижним чином у сітці з 64 спортсменів – нібито зовсім випадково, згідно з жеребкуванням – українські фехтувальники потрапили на росіян. Український шпажист Ігор Рейслін бойкотував поєдинок із росіянином Вади-мом Анохіним. О. Харлан рвалася в бій – знала, що переможе, і хотіла це зробити. Оскільки росіян допустили до змагань, „треба бити їх на всіх фронтах“.

Про те, що українські спортсмени не тиснуть на руки росіянам, відомо в усьому світі. У світі спорту вже точно. До цього ніхто не надумався застосовувати до них санкції. Так, для фехтувальників правило рукостискання вважалося обов’язковим. Але за протоколом у березні 2020 року його замінили схрещуванням клинків. Це рішення залишалося чинним як мінімум на початок поточного року. За деякими даними, його спішно скасували буквально напередодні поєдинку за участю О. Харлан.

Президент української федерації фехтування Михайло Ілляшев сказав, що суддя поєдинку О. Харлан з росіянкою Г. Смирновою встиг оголосити бій закінченим та визначити переможця. О. Харлан було дозволено залишити доріжку, їй навіть було призначено наступного суперника та суддю майбутнього поєдинку, все це внесено до протоколу. І потім, як розповів старший тренер збірної США з фехтування Юрій Гельман, у заборонену зону, де знаходився технічний директорат, проникла якась людина у чорному костюмі, яку у фехтувальному світі ніхто не знає. Ця людина „постійно висіла на телефоні“ з Москвою – і вимагала, щоб О. Харлан видали „чорну картку“. Очевидно, він скомандував Г. Смирновій залишатися на доріжці, зображуючи ображені почуття. Картку приблизно через 50 хвилин справді видали. Але рішення явно ухвалював не суддя. Як розповіла О. Харлан, „він був дуже засмучений, з ним так само жорстко вчинили, як і з усіма нами“.

Подальше відомо. Ганебне рішення скасовано, О. Харлан стала ще одним символом українського опору, викупалася в океані кохання своїх співвітчизників, чого, напевно, не переживав до цього жоден фехтувальник, на її честь буде випущено марку. Федерації довелося змінювати правила. Одним словом, зрештою вона вий-шла безумовною переможницею.