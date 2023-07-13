Одного ката знищили

21 липня 2022 року „Свобода“ повідомила про удар по Вінниці високоточними керованими ракетами „Калібр“ з підводного човна в Чорному морі.

Вбивців із підводних човнів очолює капітан першого рангу Анатолій Варочкин, командир окремої дивізії підводних човнів у Севастополі. Його адреса в цьому місті: вул. Юмашева, 25, квартира 108.

Чорноморська дивізія підводних човнів включає шість субмарин: „Ростов-на-Дону“, „Краснодар“, „Старий Оскол“, „Великий Новгород“, „Колпіно“ і „Новоросійськ“. Командири підводних човнів: Олександр Александров, Сергій Нерусін, Олександр Дудукін, Сергій Михайлов, Ігор Шведа.

„Свобода“ подала їхні фотографії з написом на кожній: „Кат“.

Підводним човном „Краснодар“ командував капітан другого рангу Станіслав Ржицький. Вже не командує. Засоби масової інформації подали вміщену нижче вістку.

Від долі не втечеш

Як повідомила кремлівська пропаґанда, воєнний злочинець Станіслав Ржицький був застрелений у понеділок, 10 липня, під час ранкової пробіжки у парку.

„Близько 6-ої ранку у нього було здійснено сім пострілів із пістолета Макарова.

Унаслідок вогнепальних поранень Ржицький помер на місці. Через рясний дощ у парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або впізнати нападника“, – розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України. („ВВС“)

У Краснодарському краї затримано чоловіка, підозрюваного у вбивстві Станіслава Ржицького. Про це 11 липня повідомив Слідчий комітет Росії (СКР). За даними слідства, затриманий Сергій Денисенко 1959 року народження. У нього вилучено пістолет із глушником, з якого начебто застрелено Ржиць­кого. Саме затримання проводили слідчі СКР спільно із співробітниками МВС та Феде­ральної служби безпеки Росії. С. Денисенко родом із Сумської области у минулому він був президентом Федерації карате-до України. (Укрінформ)