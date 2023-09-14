Оголошено конкурс „Книга року BBC-2023“

КИЇВ. – “BBC Україна” оголосила про початок конкурсу „Книга року BBC 2023“. Одна з найвпливовіших літературних премій в Україні відбувається вже 19 років поспіль у партнерстві з Куль­турною програмою Европейського банку реконструкції та розвитку (ЕБРР). Премію вручатимуть у трьох номінаціях: Книга року “BBC”, Дитяча книга року “BBC” та Книга року “ВВС”-есеїстика. Заявки на конкурс можна подавати з 11 вересня по 11 жовтня 2023 року.

Головна редакторка “BBC Україна” та голова жюрі Марта Шокало зазначила: „Ми знову обиратимемо найкращий український літературний твір року серед війни, руйнувань, страждань і жертв, які домінують у житті і розмовах українців“.

Оцінювати твори, подані на конкурс, будуть професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, блоґер Віталій Чепинога, професор Канзаського університету Віталій Чернецький, радниця ЕБРР з питань культур Світлана Пиркало і головна редакторка BBC Україна М. Шокало. Автор-переможець у кожній номінації отримає грошову винагороду в еквіваленті 1,000 фунтів стерлінґів в українській гривні. Подані книги мають бути українською мовою (оригінали чи переклади), видані протягом останніх 12 місяців. Переможців оголосять у грудні 2023 року.

Головну премію „Книга року BBC 2022“ отримав роман „Танці з кістками.

Медичний трилер“ Андрія Сем’янківа. У номінації Дитяча книга року перемогла книга „Примари Чорної діброви“ Андрія Бачинського. Переможцем у категорії Есеїстика став Павло Казарін зі збіркою есеїв „Дикий Захід Східної Европи“.