Оголошено збір на книгу

Ім’я благодійників, які дадуть від 1,500 грн, зазначимо у книзі на спеціяльній сторінці. Благодійники отримають книгу з підписом автора.

О. Різників значну частину свого життя провів у російських тюрмах і таборах. Він ділив нари російських тюрем з підпільниками УПА, членами ОУН, був серед борців, які десятиліттями кували нашу незалежність. Палким словом правди О. Різників закладав фундамент Української держави.

Попри роки, він продовжує боротьбу за національні цінності, за українську Україну.

Лавреат Літературної премії ім. Юрія Горліса-Горського О. Різників – це український добрий геній, а ще – невичерпне джерело сили, оптимізму і віри в Україну. Долучайтеся: markobook.com/rizn

Прохання у коментарі до платежу вказувати свій номер телефону. Номер картки спеціяльно для видання книги О. Різниківа: Монобанк, 5375411206046224.

Детальніше про книгу: markobook.com/oriz.

Долучайтесь!

,Одеса