Обстріляно човни з мирними жителями

Окупанти на лівобережній Херсонщині стріляли у спину тим, кого евакуювали українські рятувальники. 11 червня було обстріляно три човни з мирними жителями, переважно літніми та маломобільними людьми. Троє загинули, ще 10 людей зазнали поранень.

Російські військові активно перешкоджали евакуації місцевих жителів на підконтрольну Україні територію. Жертвою цієї політики Тетяна Гришко, 32-річна уродженка Голої Пристані, яка на момент смерті була вагітна.

Тетяна Гришко вивозила бабусю з дідусем на власному транспорті, який переслідував дрон, який скинув вибуховий пристрій на автомобіль. Тетяна була на останньому місяці довгоочікуваної вагітності. Чекала на дівчинку.

8 червня було справді обстріляно з артилерії евакуаційний пункт у Херсоні. Цей обстріл задокументував журналіст Стас Юрченко, який перебував на місці подій. Українська журналістка Крістіна Бердинських також стала очевидкою обстрілу.

„The New York Times“ повідомив, що „на відеозаписах, перевірених редакцією, видно численні російські удари по евакуаційному пункту в Херсоні, що постраждав від повені“. Зокрема під обстріл потрапив головний рабин України Моше Асман. Він якраз записував відео, коли пролунав вибух.

На нас чекають нові страшні відкриття. Гола Пристань та Олешки йшли під воду практично повністю, порятунком тисяч людей займалися переважно нечисленні волонтери. На 10 червня родичі не могли відновити зв’язок щонайменше із 395 людьми, які опинилися в зоні затоплення. Лише в Олешках, за словами волонтерів, загиблих може бути близько 100 осіб.

Екологічні наслідки підриву греблі Каховської ГЕС ще попереду. Одночасно практично повністю зникло Каховське море – водосховище довжиною 230 км, максимальною шириною 24 км, площею 2155 км. Одна з найбільших водойм Европи, фауна якої включала понад 150 видів зоопланктону, понад 180 безхребетних, 56 видів риб. На цьому місці тепер утворюється болото. Близько 700 тис. людей уже зараз втратили належний доступ до питної води.