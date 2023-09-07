Обрали нового голову УВКР

КИЇВ. – На VII Всесвітньому форумі українців, який відбувся 25-26 серпня й зібрав 150 представників української діяспори з багатьох країн світу, обрали нового голову Української всесвітньої координаційної ради (УВКР) та її президію.

Новим головою УВКР став народний депутат України, діючий підполковник Збройних сил України Сергій Рудик. Обрано новий склад президії УВКР у складі 36 осіб, по 12 членів від організацій східньої та західньої діяспор та 12 осіб від громадських організацій з України.

VII Всесвітній форум українців пропонує відновити державну програму роботи із закордонним українством, що передбачала конкретні механізми підтримки й допомоги представників української діяспори в гуманітарних, культурних та освітніх ділянках. Також серед пропозицій – розробити та затвердити Урядову програму із повернення за кордону тих українців, котрі опинилися за межами України в результаті російської аґресії.

Новообраному керівництву УВКР пропонується розробити та запропонувати Світовому конґресу українців Меморандум про взаємодію та співпрацю між УВКР та СКУ.