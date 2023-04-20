Облаштують прихисток для біженців з особливими потребами

СМІЛА, Черкаська область. – 11 квітня громадська організація “Прогресивна молодь+” перемогла в конкурсі міні-ґрантів, який проводила благодійна організація “100% життя Черкаси” в рамках проєкту „Інтеґрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного відновлення”.

Завдяки цьому місто отримало можливість пов­ноцінно обладнати місце для тимчасового проживання осіб, які постраждали від військових дій.

За умовами конкурсу ініціятивна група заявників протягом місяця має обладнати його необхідною побутовою технікою. Отримане фінансування сприятиме задоволенню базових потреб внутрішньо переміщених осіб, а також зменшить фізичне навантаження на 20 осіб персоналу (прибиральницю, кухарку, виховательок), які забезпечують життєдіяльність закладу, створюють умови для перебування немічних біженців.

Проєкт буде здійснено за співфінансування з бюджету Смілянської громади. Наприкінці минулого року для цього прихистку вже були закуплені стільці, ліжка та інше обладнання. В Україні проєкт „Інтеґрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного відновлення” здійснюється за фінансової підтримки Комітету з надзвичайних ситуацій Великобританії.