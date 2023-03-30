Німеччина допоможе у відновленні України

БЕРЛІН. – Федеральний уряд Німеччини запускає плятформу, яка має на меті підтримати та зміцнити зобов’язання ФРН щодо відновлення України та об’єднати державних і недержавних учасників процесу.

Офіційний старт плятформі дано 27 березня у Міністерстві економічного розвитку ФРН.

Плятформа відбудови України розглядається як місце зустрічі та обміну інформацією представників бізнесу, активних громадян, муніципалітетів Німеччини та України.

Посол України в ФРН Олексій Макеєв на інавґураційній конференції наголосив, що українці розраховують на взаємовигідне співробітництво, а не просто на допомогу, і закликав інвестувати та купувати українські товари. Він запевнив, що всі залучені кошти на проєкти використовуватимуться прозоро та ефективно. Міністерство економічного розвитку за чотири місяці виділило 800 млн евро для допомоги Україні. За підтримки відомства в Україну доправлено чимало допомоги, зокрема медобладнання та ліки, пожежні машини, генератори, прилади для приготування їжі та опалення. Для підтримки та розширення всіх партнерств міністерство цьогоріч надасть іще 25 млн евро.