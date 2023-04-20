Новоприбулі мають платити податки

Тисячі новоприбулих українців у США до 18 квітня мали здати свої податкові звіти, але для реґіонів, де стались руйнівні природні катаклізми, термін продовжили до 16 жовтня. Українцям, які приїхали до США у 2022 році чи раніше, варто подавати деклярації про доходи, навіть якщо вони були нижчі за мінімальний рівень оподаткування. Це може бути актуально для тисяч українців, адже тільки за програмою United for Ukraine до США приїхали понад 118 тис. людей з України.

Сплачувати податки за 2022 рік повинні всі жителі США (за винятком деяких іноземних дипломатів), якщо їхній дохід перевищує суми від 12,950 до 28,700 дол. – залежно від віку й сімейного статусу. Люди, які мають дохід від самозайнятости, зобов’язані звітувати про свої доходи та подавати податки, якщо заробили за рік принаймні 400 дол.

Зазвичай із кожної виплати працівникові, протягом всього року, частина коштів відраховується на податок. Однак рівень цих виплат найчастіше обирають роботодавець і сам працівник. Під час подання податкової деклярації з січня по середину квітня наступного року відбувається обрахування сплачених податків.

Після цього платник податків або має доплатити уряду суму недоплачених податків, або може отримати повернення коштів, якщо виявиться, що протягом року він заплатив більше, ніж потрібно.

Значна частка американців переплачує податки протягом року і розраховує у квітні отримати певну суму від уряду назад.

Саме очікування таких виплат від уряду штату і чи федерального уряду робить податковий сезон „часом несподіваної винагороди“, – пише видання The New York Times. Інші ж чекають на цей час із тривогою, адже муситимуть доплачувати державі.

Щоб не пропустити можливість отримати певні виплати від уряду, ліцензована податкова спеціялістка з Каліфорнії Оксана Дорошенко у коментарі Голосу Америки порадила всім новоприбулим з України деклярувати доходи у будь-якому випадку, навіть якщо вони у 2022 році були нижчим, аніж установлені для оподаткування межі.

Часто у США податкові деклярації подають за допомогою професійних податкових бухгалтерів, також можна скористатись безкоштовними чи платними сервісами для самостійного заповнення деклярації. При цьому фахівці з оподаткування можуть підказати нюанси, які леґально оптимізувати суму податку, а також збільшити суму податкового кредиту.

„Яким би не був ваш статус у США, але якщо маєте номер соціяльного страхування (SSN), то держава очікує, що ви сплачуватиме податки“, – розповіла Голосу Америки віце-президентка з фінансів у компанії програмного забезпечення „Arcules“ Ляриса Райфел, президентка Україн­сь­кого культурного осередку у Лос-Анджелесі.

Особливо експертка наголошує на важливості своєчасної податкової звітности для еміґрантів, які плянують залишатися в США. Головне – не проіґнорувати кінцевий термін подання податкової деклярації.

До слова, за несплату податків передбачені кари. В окремих випадках ухилення від податків відкривають кримінальні провадження. За несвоєчасну сплату або подання недостовірної інформації податкова служба може заморозити банківські рахунки або вилучити гроші із заробітної плати.

З досвіду спілкування з українцями, які прибули до США, рятуючись від війни, називають численні сфери, де торік заробляли українці. Це і фізична робота на будівництві, а також робота з догляду за дітьми та людьми літнього віку. Дехто влаштувався і на висококваліфіковані посади.

„Українці Каліфорнії, з якими я розмовляла на тему оподаткування, уже майже всі добре знають, як подавати деклярації, – каже Ляриса Райфел. – Вони шукають інформацію онлайн, дізнаються, відчувається, що хочуть все зробити чітко, щоб мати нагоду залишитися в Америці. Це демонструє повагу до країни, у якій ти живеш і працюєш“.

Платники податків можуть скористатися податковим кредитом на витрати з поліпшення житла, розраховувати на податковий кредит до 7,500 дол. у разі покупки нових електромобілів тощо.

Вперше цього сезону зросла податкова знижка, яку в США можуть отримати педагоги – від дитячого садка до вчителів 12 кляси. Вони зможуть отримати компенсацію за раніше не відшкодовувані витрати, як-от книги, обладнання та курси, пов’язані з їхньою роботою.

Серед американців досить поширений страх перевірки поданих деклярацій. Замість особистих перевірок податкова система США все більше покладається на високоавтоматизовані процеси надісланих поштою чи заповнених онлайн деклярацій („заочна перевірка“). Іноді надходить прохання надати додаткову інформацію до певних пунктів.

Частина платників податків також може звернутися з проханням відтермінувати звітність, наприклад, до 15 травня. Цього року звернутися по продовження кінцевого терміну деклярування можуть близько 20 млн. людей.

Українцям, які втікали від війни та, зупинившись у котрійсь з країн, зароб­ляли там кошти та/або отримували грошову допомогу, слід мати на увазі положення Податкового кодексу України про іноземні доходи. Так, представниця комітету Вер­ховної Ради України з питань фінансів, подат­кової та митної політики Ніна Южаніна нагадала, що „не зважаючи на війну, деклярувати доходи українським біженцям потрібно“. Декляра­цію необхідно подати до 1 травня 2023 року, – інформує Южані­на, – за встановленою формою разом з додатками.

Опісля, до 1 серпня включно, треба сплатити податкові зобов’язання. При цьому допомогу, отриману від іноземних держав та компаній, слід вказати як іноземні доходи, але податок на доходи і військовий збір із таких сум не сплачують.

Натомість інші доходи, крім допомоги, отримані за кордоном, будуть оподатковані в Україні за ставкою 18 відс. та військовий збір 1.5 відс. додатково.

Понад 5 млн українців звернулися по тимчасовий прихисток у Европі.

Нагадаємо, між Україною та іншими державами діють 72 міжнародні двосторонні конвенції про уникнення подвійного оподаткування (у тому числі зі США).

Для громадян України, які тільки шукають роботу в США або, наприклад, отримали відмову у працевлаштуванні через громадянство або іміґраційний статус, радять ознайомитись з офіційною інформацією про запобігання усім видам дискримінації стосовно українців у США.