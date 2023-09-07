Новий Міністер оборони Рустем Умєров

КИЇВ. – 6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. За призначення Р. Умєрова проголосували 338 парляментаріїв.

Р. Умєров – український політик і бізнесмен кримськотатарського походження, народний депутат ІХ скликання, обраний до Верховної Ради від політичної партії „Голос“ упродовж 2019-2022 років. До призначення Міністром оборони обіймав посаду голови Фонду державного майна.

Р. Умеров у велику політику прийшов у 2019 році, коли партія „Голос“ увійшла до Верховної Ради. У 2020 році він розпочав парляментські слухання щодо деокупації та реінтеґрації Криму, брав участь у перемовинах щодо обміну полонених. З його допомогою вдалось повернути зокрема й оборонців „Азовсталі“.

Верховна Рада 5 вересня проголосувала за відставку Міністра оборони України Олексія Резнікова, який напередодні подав заяву голові Руслану Стефанчуку. За відставку проголосували 327 депутатів, проти 4, утрималися 11.

Перед голосуванням депутати заслухали звіт О. Резнікова про 552 дні роботи на посаді міністра оборони. За словами міністра за час його роботи, військова допомога досягла 100 млрд дол., на озброєння Сил оборони взято понад 200 зразків західної зброї. За пів року зроблено запаси 200 тис. бронежилетів, 150 тис. шоломів. Поставили 1,5 млн зимової форми, 2 млн літньої форми.

Час прийняття в експлуатацію озброєнь скоротився з 2-3 років до 3-4 тижнів.

Прийнято в експлуатацію понад 30 моделей українських дронів.

„Ми розбудили безпековий аспект в Евросоюзі. Ми донори європейської безпеки“, – сказав О. Резніков і додав, що не всі країни НАТО досягли того рівня, на якому зараз є Україна.

Відповідаючи на питання про скан­дали при закупівлі курток і яєць, О. Резніков заявив, що правоохоронні органи всіх рівнів проводять перевірки. „Не існує ніяких кримінальних справ щодо цих фактів“, – сказав він і закликав дочекатися рішення суду.

У листопаді 2021 року замість генерал-лейтенанта Андрія Тарана на посаду міністра оборони призначили юриста О. Резнікова. Тоді головними плянами на посаді він оголосив викорінення корупції через введення електронних закупівель та активізацію співпраці з НАТО.

Після 24 лютого 2022 року кількість зброї та фінансів, необхідних ЗСУ, значно збільшилась. Для прискорення військової допомоги Україні з’явилися зустрічі у форматі „Рам­штайн“. У них беруть участь понад 40 міністрів оборони з різних країн світу. Представляє Україну на цих зустрічах саме О. Резніков. Резуль­татом цих зустрічей стало зокрема формування танкової та авіаційної коаліцій.

У каденції О. Резнікова було кілька скандалів. Перший, коли видання „Дзеркало тижня“ опублікувало матеріял, у якому стверджувалося, що за участі Міноборони розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Так, за словами видання, відомство законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині була близько 7 грн за штуку. За даними видання ціни на найбільш ходові харчі в угоді Міноборо­ни виявилися завищеними у 2-3 рази. Тоді кільком чиновникам оголосили підозру.

Наступний скандал також розпочався після розслідування „Дзеркала тижня“. Видання заявило, що Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на зимовий одяг. Ціна контракту, за даними журналістів, була втричі більшою за початкову вартість курток. А саме вбрання виявилось не зимовим, а літнім. Резніков зібрав пресконференцію, де показав куртки із тієї партії та пояснив, що вони не можуть бути літніми, адже „зимою, 140 тис. військових нам би про це сказали“.

Народний депутат від фракції „Голос“ Андрій Осадчук сказав на пресконференції: „Це була взагалі погана історія, коли надмірно медійна емоційність в обговоренні насправді досить дрібних питань створили дуже негативну ауру навколо міністра і Міноборони. Офіс президента був вимушений ухвалити таке рішення, але це точно не йде на користь українській обороноздатності й взагалі Україні в цій війні“.

Народний депутат зазначив: „Це перший із міністрів, який перед звільненням прийшов у Верховну Раду і мав звіт. Перший міністер за цю Верховну раду дев’ятого скликання і каденцію Зеленського, якого проводжали з оплесками. Я думаю, що це справедливо, але так само очевидно, що його команда і він особисто не змогли справитися з гучними, я думаю, не дуже підставними дискусіями, які були в соціяльних мережах“.

Припускають, що 57-річний Резніков стане новим послом Києва в Лондоні, де у нього склалися добрі стосунки з високопосадовцями. Отримавши міжнародне визнання, він реґулярно відвідував зустрічі із західними союзниками України та відігравав ключову ролю в лобіюванні додаткової військової техніки.