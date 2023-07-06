Новий керівник „Укроборонпрому“

КИЇВ. – Українська влада вирішила під час війни змінити директора „Укроборонпрому“ Юрія Гусєва і призначити на його місце 31-річного Германа Сметаніна. „Укроборонпром“ – державний концерн, що об’єднує майже 100 оборонних підприємств України.

Деякі з його колишніх керівників навіть отримали підозри в корупції і в державній зраді на користь Росії. Г. Сметанін народився 8 жовтня 1992 року в Харкові. Вивчився на інженера-конструктора у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. У січні 2020 року потрапив на керівну посаду на танковому заводі ім. Малишева, де став директором з виробництва. Вже наступного року очолив Харківський бронетанковий завод. 2023 року очолив „Українську оборонну промисловість“ (акційне товариство з такою назвою створене замість держконцерну „Укроборонпром“). Г. Сметанін став першим керівником „Укроборонпрому“, який прийшов із середини цієї системи.