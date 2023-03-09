Новий директор НАБУ

КИЇВ. – Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 6 березня призначив новим директором Національного антикорупційного бюра України (НАБУ) Семена Кривоноса. „Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЕС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ. Із призначення директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру“, – написав Прем’єр-міністер Денис Шмигаль.

4 березня конкурсна комісія визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ з близько 80 заявок. 16 квітня 2022 року Артема Ситника було звільнено з посади директора НАБУ через завершення семирічного терміну повноважень.