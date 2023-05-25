Новий відділ СУМ має назву „Дніпро“

СОМЕРСЕТ, Ню-Джерзі. – 29 квітня, в переддень дня народження засновника та керівника Спілки української молоді (СУМ) Миколи Павлуш­кова (1904-1937), у приміщенні Української православної семінарії св. Софії відбулося урочисте відкриття новоствореного відділу юнацтва „Дніпро“, число 57, (Бавнд Брук, Ню-Джерзі). Відділ засновано під річним сумівським гаслом „Нині Сумів­ця. Нині Бійця!“.

Свято розпочалося з молебеня у каплиці семінарії, який відправив о. Василь Пасакас, який освятив сім юнаць­ких ройових прапорців та пам’ятні образочки св. Архистратига Михаїла, патрона СУМ. На подвірі’ї семінарії відбувся святковий апель у присутності голови Крайової управи СУМ Америки Лесі Гаргай-Кудрик, Крайового булавного Романа Вер­ного, голови Крайової виховної ради Христі Баб’як-Бігун та голови Органі­заційного сходу Америки Юрія Мики­тина. Під час апелю був зачитаний святковий наказ від Крайової управи СУМ, в якому були висловлені побажання та слова радости, що СУМ в Америці зростає. Під наглядом членів Крайової управи Христина Долинюк дала офіційну присягу булавної відділу та обіцяла плекати високі морально-етичні християнські, національно-державницькі чесноти духа та віддано працювати над вихованням молоді. Після апелю відбулася святкова гостина.

Ініціятивна група СУМ в Бавнд Бруку почала розмову з Крайовою управою СУМ Америки про створення відділу у вересні 2022 року. У жовтні Р. Верний та Х. Баб’як-Бігун приїздили перший раз до Українського православного центру, щоб зустрітися з провідниками ініціятиви Уляною Завалій, Наталею Мороз та з Іванкою Крілевич, з батьками дітей шкільного віку, котрі були зацікавлені у створенні нового відділу СУМ. Членка Крайової виховної ради Х. Долинюк погодилася бути організаторкою нового відділу та розпочала співпрацю з І. Крілевич, Оленою Мамушкін та Н. Мороз, котрі висловили бажання стати виховницями юнацтва. Від листопада 2022 до січня 2023 року група провела три юнацькі сходини на тему діяльности СУМ, а батьки організували Батьківський комітет.

21 січня 2023 року на зборах Батьківського комітету головою одноголосно обрано Тетяну Репету, Анастасію Чаку – скарбником, Ірину Гладун – секретарем. На цих зборах батьки підписали лист до Крайової управи СУМ Америки з проханням офіційно заснувати новий відділ. На своєму засіданні 6 лютого 2023 року Крайова управа СУМ Америки одноголосно ухвалила рішення про створення нового відділу юнацтва „Дніпро“. Після заснування відділу до Булави вступили Олег Черненко і Оленка Гук, почала допомагати досвідчена сумівка Христя Прятка. Понад 40 юначок і юнаків проводять щотижневі сумівські сходини в клюбному приміщенні Українського села у Сомерсеті, Ню-Джерзі.