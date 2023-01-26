Нове Благочиння ПЦУ

КИЇВ. – 17 січня Митрополит Православної церкви України Епіфаній у своїй резиденції на території Михайлівського Золотоверхого собору прийняв групу парафіяльних священиків зі Сміли, котрі минулого року розірвали зв’язки з Москов­ським патріярхатом, визнали Томос, що його отримала автокефальна ПЦУ, і разом з парафіянами увійшли до її складу.

У теплій обстановці предстоятель ПЦУ поспілкувався зі священиками з приводу актуальних питань церковного життя та задовольнив їхнє прохання про утворення Смілянсь­кого ставропігійного благочиння. Благочинним (старшим священиком) очільник ПЦУ призначив ігумена Ахілу (Багрія), який за сумісництвом є настоятелем Воскресенського храму у селі Костянтинівці, про що вручив йому відповідний указ. До новоствореного округу увійшли 15 парафій Сміли і навколишніх сіл.