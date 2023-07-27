Нова військова допомога США Україні

ВАШІНҐТОН. – Департамент оборони США 25 липня оголосив про додаткову військову допомогу для України на суму 400 млн дол. Цей пакет включає додаткові боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерії, бронетехніку, протитанкову зброю та інше обладнання. А 19 липня США зобов’язалися надати Україні пакет військової допомоги на 1.3 млрд дол. Він, серед іншого, включає ще чотири зенітно-ракетні системи „NASAMS” – батареї протиповітряної оборони середньої дальности, які вже допомогли Україні протистояти постійним обстрілам Росії ракетами і безпілотниками. Це та ж система, яка використовується для захисту Вашінґтону й території навколо столиці США.

Загалом США виділили понад 43 млрд дол. на безпекову допомогу Україні з початку повномаштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.