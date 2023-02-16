Не стало радянських пам’ятників

КИЇВ. – У столиці 9 лютого відбулось довгоочікуване роками демонтування пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну біля Верховної Ради України. Пам’ятник був споруджений над його могилою в Маріїнському парку столиці. Це – твір радянського скульптора Вучетича.

Сталінський сатрап „прославився“ тим, що заради форсування Дніпра і взяття Києва втопив у холодних водах Дніпра більше півмільйона так званих „чорносвиточників“ примусово забраних з сіл і міст лівого берега Дніпра молодих українців – від 16 років і вище. І цілком заслужена кара наздогнала Ватутіна вже на правому березі Дніпра, коли він з охороною рухався в напрямку Житомира. На трасі він попав у засідку, зумів втекти, але був важко поранений.

8 лютого демонтували монумент ще одному сталінському фавориту – Валерію Чкалову. Він випробовував радянські винищувачі та загинув під час польоту на одному з них у віці 34 років. Пам’ятник не викинуть на смітник. Він поповнить експозицію Музею авіяції України ім. Антонова.