Необхідно надати Україні зброю

Виповнилося дев’ять років військової аґресії Росії проти України, яка почалася 20 лютого 2014 року, коли російські „зелені чоловічки“ вторглися в Крим, а також річниця повномаштабної війни Росії проти України, яка почалася 24 лютого 2022 року і, за словами Кремля та кількох західних псевдоекспертів, мала тривати близько трьох днів.

12 квітня 2022 року Президент США Джо Байден кваліфікував звірства, які Росія вчиняла під час цієї війни проти України, як „геноцид“ і пояснив: „Я назвав це геноцидом, тому що стає все ясніше, що Путін просто намагається знищити навіть ідею бути українцем“.

Через два тижні, 27 квітня 2022 року, Палата громад Канади одноголосно ухвалила рішення, у якому визнала, що: „Російська Федерація вчиняє акти геноциду проти українського народу“.

Естонія, Латвія, Литва, Польща, Республіка Ірляндія та Чехія також визнали цей геноцид рішеннями своїх парляментів.

Цей сучасний геноцид розпочався в 90-ту річницю іншого геноциду, вчиненого Росією проти України, а саме Голодомору, коли Кремль заморив голодом мільйони українців.

9 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН прийняла Конвенцію про геноцид і з того часу 152 країни ратифікували її та зобов’язалися „попереджати та карати“ щодо злочину геноциду.

Протягом останнього року багато з цих країн допомогли Україні захищати її територіяльну цілісність, але як нещодавно зазначив один американський генерал у відставці – відповідь США на термінові заклики України щодо поставок зброї для допомоги її захистити себе була такою: „Ні, ні, ні… Так“.

Основною причиною такого зволікання та коливань країн-членів НАТО є те, що їхня схильність підтримувати Україну була затьмарена їхніми відчайдушними зусиллями „запобігти ескалації“ війни за межі українських кордонів.

Цей недалекоглядний підхід іґнорує той факт, що 22 лютого 2022 року Путін заявив, що проти України буде розпочато „спеціальну військову операцію“, щоб подолати його нав’язливе уявлення про те, що в іншому випадку США та НАТО завдадуть превентивного удару по російських ракетних системах і Україна виступить „плацдармом для такого удару“. Крім того, у своєму зверненні до нації 21 лютого 2023 року Путін звинуватив Захід у тому, що Росія розпочала повну війну проти України, додавши, що Росія використовує силу, щоб її зупинити. Це чітко демонструє, що Путін сприймає США та НАТО як безпосередню загрозу, і що Росія вийде за кордони України, якщо Україна не зможе їх захистити.

На жаль, всі затримки країн-членів НАТО з постав­кою необхідної зброї в Україну були сповна використані Росією, спричинивши величезні людські страждання в Україні та величезні руйнування її міст і сіл.

Так, 3 січня 2023 року Прем’єр-міністер України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що збитки від повномаштабної війни Росії проти України вже перевищують страхітливу суму в 700 млрд дол.

Дивовижно, але незважаючи на неодноразові акти геноциду Росії проти України, рішучість українського народу захищати свою країну зміцнилася, а його переконання в тому, що Україна відновить свої міжнародно визнані кордони 1991 року, посилилося. На цьому етапі країни-члени НАТО мають не лише визнати героїзм і неабияку стійкість Зброй­них сил України та її населення, а й надати Україні всю необхідну зброю для якнайшвидшої перемоги у війні та обмеження подальших людських страждань.

Сподіваємось, що історична поїздка Президента США до України 20 лютого 2023 року відкриє шлях для міжнародної спільноти припинити вагання та вжити негайних, сміливих і рішучих кроків для швидкої перемоги України та відновлення миру, безпеки та стабільність у світі.

Евген Чолій – президент Громадсь­кої організації. „Україна-2050“