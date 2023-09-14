Невдала вершинна зустріч „G20” в Індії

НЮ-ДЕЛІ. – Після закінчення вершинної зустрічі країн „G20” в Ню-Делі державний секретар США Ентоні Блінкен дав інтерв’ю 10 вересня в програмі „Обличчям до нації” на телеканалі новин „CNN”. Він вказав, що за винятком Росії та Індії, решта учасників зустрічі „говорили одним голосом”. Індія не запросила Україну до участи, не зважаючи на прохання США, які арґументували, що представники України повинні мати змогу відповісти на заяви Росії про війну.

У спільній заяві після зустрічі лише побічно згадано Україну, без жодного слова про аґресію Росії. МЗС України заявило, що „G20 не має чим гордитися”. У цій самій телепрограмі конґресмен республіканець Майкл МекКовл з Тексасу, який є головою Конґресового комітету закордонних справ, сказав, що заява країн „G20” „була справжнім ляпасом Зеленському під час контрнаступу”.

Колишній посол США до ООН і губернатор Південної Каролайни Нікі Гейлі, яка є одним з кандидатів на президента від Республіканської партії, назвала заяву „перемогою для Росії та Індії“. Вона розкритикувала Президента Джо Байдена за те, що не той настояв на твердішій мові країн „G20”.